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المرأة
نصائح لعلاج الشعر التالف
Lebanon 24
05-08-2024
|
23:00
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يتعرّض الشعر للكثير من عوامل الإجهاد مثل الأشعة فوق البنفسجية والصبغات والاستعمال المتكرر لمجفّف الشعر، مما يتسبّب في تقصف الشعر وتلفه وفقدانه حيويته ولمعانه، لذلك يتطلب الشعر التالف عناية واهتماماً بالغين.
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ويبدأ علاج الشعر التالف بتجنّب غسله بشكل متكرر، لأن ذلك يتسبب في ضرره مرتين، من طريق تفعيل الغدد الدهنية وجعل فروة الرأس أكثر دهنيةً من جهة، وإزالة الدهن من الشعر الذي يعاني أصلاً من التلف من جهة أخرى.
إضافة إلى سوء استخدام الكريمات المغذّية والمعالِجة للشعر، فبعد غسل الشعر بالشامبو، يُنصح باستخدام مليّن للشعر. ومن المفيد تطبيق قناع مغذٍّ للشعر مرة في الأسبوع، ولمدة 10 دقائق لترطيبه.
ومن الضروري لعلاج الشعر أيضاً خفض درجة حرارة مجفّف الشعر وتقليص مدة استعماله، وإذا أمكن، التوقف عن استعماله للشعر الرقيق لأنه يزيد من تلفه وضعفه. كما يُنصح لعلاج الشعر بتفادي منتجات التثبيت وزيادة كثافة الشعر الممزوجة بالكحول. (لها)
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