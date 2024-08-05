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المرأة

فنانة شهيرة تكشف سرّاً عن زواجها.. وهذا ردّ فعلها على الخيانة

Lebanon 24
05-08-2024 | 15:00
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كشفت الفنانة عبير صبري العديد من أسرار علاقتها بزوجها، مؤكدةً أنها تثق به كثيراً، نافيةً إمكانية خيانتها لها، ومبررةً ذلك بأنها "تملأ عينيه"، رغم أنه يقيم في دبي وقد يغيب عنها لشهرين.
وقالت عبير: "أطول مدة غاب عني فيها شهرين أو شهرين ونص، وأنا أحياناً بيكون عندي ارتباطات في مصر فبيكون مواعيدي صعبة إني أروح دبي أو هو يكون عنده ارتباطات بقضايا في مكتبه".
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وأضافت: "بالنسبة لي، أحب وأتمنى أن أراه طوال الوقت وهو كذلك، رغم أن الناس يظنون أن غيابنا عن بعضنا أفضل (علشان نوحش بعض)، وأن العلاقة بهذا الشكل تكون جميلة".
وعن إمكانية خيانة زوجها لها، خاصة أنه يعيش بعيداً عنها، قالت عبير صبري: "أعوذ بالله، هو يكون مشغولًا طوال اليوم، ولو تزوج فلن أستمر معه وسأرحل فوراً، وأنا الوحيدة في حياته، وأشك أنه يتزوج غيري، لأنه لا يوجد لديه سبب، وأنا مالية عينه وكل شيء بحياته وسادّة كل الفراغات".
وأضافت: "تزوجت من دون مهر أو مؤخر صداق، وهذا الأمر لا يخص الناس، وأعتقد أن الأزواج عندما ينفصلون لا يكون المال أهم شيء لأنني لو زعلانة لن يفرق معي".
(لها)
عبير صبري تكشف سرّاً عن زواجها... وهذا ردّ فعلها على الخيانة
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