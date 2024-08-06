جيني إسبر: شكلي هو نعمة من الله

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وأشارت إسبر إلى أنّ ابنتها الصغيرة شديدة التَعَلّق بها وتُحِبّ تقليد هواياتها، بالإضافة لأنّ ابنتها بطلة في رياضة الجمباز، إذ إنّ حلمها المستقبلي متأرجح ما بين التمثيل وأن تصبح طبيبة؛ وذلك حسب تصريحاتها لوسائل إعلام مؤخراً.





وعلى صعيد الفن وجديد أعمالها، لفتت «جيني»، إلى أنّها تقوم بتصوير مسلسل «قلب أسود» الذي يُشارِكها بطولته كل من باسم ياخور ونادين الراسي وكارلوس عازار، وهو عمل ذات طابع اجتماعي ويتحدث عن الحب والانتقام. كشفت النجمة جيني إسبر أنّ جمالها الشّكلي هو نعمة من الله لها، إذ لا تُخفِي رَأيها بأنّ هذا الجمال سَاعَدها في بدايات دخولها التمثيل، حيث ورثته من أبوين: (الأم أوكرانية والأب سوري)، مشيرة إلى أنّ الجمال وحده لا يكفي، ولابد من وجود الموهبة والاجتهاد والخبرة التي تحقق النجاح والاستمرارية.وأشارت إسبر إلى أنّ ابنتها الصغيرة شديدة التَعَلّق بها وتُحِبّ تقليد هواياتها، بالإضافة لأنّ ابنتها بطلة في رياضة الجمباز، إذ إنّ حلمها المستقبلي متأرجح ما بين التمثيل وأن تصبح طبيبة؛ وذلك حسب تصريحاتها لوسائل إعلام مؤخراً.وعلى صعيد الفن وجديد أعمالها، لفتت «جيني»، إلى أنّها تقوم بتصوير مسلسل «قلب أسود» الذي يُشارِكها بطولته كل من باسم ياخور ونادين الراسي وكارلوس عازار، وهو عمل ذات طابع اجتماعي ويتحدث عن الحب والانتقام.

وأشارت إسبر إلى أنّها عَادة ما تُحَبّذ الأعمال الكوميدية؛ مبررة ذلك بأنّ معظم الناس تعبوا ومَلّوا من الأعمال الدرامية التي تتطرق للحروب والعنف والفقر، مضيفة أنّ الأعمال التاريخية تلفتها أيضاً، خاصة تلك التي تكون باللغة العربية الفصحى، والتي قلّت في السنوات الأخيرة، فيما أكدت أنّها تعتبر نفسها محظوظة لأنّها شاركت سابقاً بعمل تاريخي كان علامة في مشوارها هو «فتح الأندلس».



وعن الأعمال الدرامية التي تتابعها حالياً أشارت جيني إسبر إلى أنّها تتابع حالياً المسلسل اللبناني المعرّب من التركية «لعبة حب»، كما تتابع أعمالاً تمثيلية أخرى للممثلين كأحمد عز وحياة الفهد وعبد المحسن النمر وناصر القصبي وغادة عبد الرازق.

جدير بالذكر أنّ جيني إسبر شاركت في دراما رمضان بمسلسل «رماد الورد» الذي يتطرق إلى عالم التيكتوك وخلفياته، كما شاركت أيضاً في مسلسل عراقي بعنوان «قط أحمر».

جيني إسبر في جعبتها العديد من الأعمال الدرامية أبرزها «مرايا»، «بقعة ضوء»، «حاجز الصمت»، «حرملك»، «العرّاب»، «أبو جانتي»، «يوماً ما»، و«صبايا»، حيث حققت انتشاراً ونجاحاً كبيرين محلياً وعربياً. (نواعم)