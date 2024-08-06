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المرأة

الموت يُؤلم مذيعة الـ"أم تي في" السابقة: "لترقد روحك بسلام" (صورة)

Lebanon 24
06-08-2024 | 07:41
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 تُوفي ابراهيم محمد توفيق صفا، عمّ مُقدّمة البرامج والمذيعة السابقة في قناة الـ"أم تي في" رولا صفا.
 
 
ونعت صفا عمّها، وقالت عبر "انستغرام": "لترقد روحك بسلام عمي العزيز، كنت روحاً جميلة". (رصد لبنان 24)
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رولا صفا

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