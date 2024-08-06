تُوفي ابراهيم محمد توفيق صفا، عمّ مُقدّمة البرامج والمذيعة السابقة في قناة الـ"أم تي في" رولا صفا.

ونعت صفا عمّها، وقالت عبر "انستغرام": "لترقد روحك بسلام عمي العزيز، كنت روحاً جميلة". (رصد لبنان 24)