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المرأة
الموت يُؤلم مذيعة الـ"أم تي في" السابقة: "لترقد روحك بسلام" (صورة)
Lebanon 24
06-08-2024
|
07:41
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تُوفي ابراهيم محمد توفيق صفا، عمّ مُقدّمة البرامج والمذيعة السابقة في قناة الـ"أم تي في" رولا صفا.
ونعت صفا عمّها، وقالت عبر "انستغرام": "لترقد روحك بسلام عمي العزيز، كنت روحاً جميلة". (رصد لبنان 24)
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رولا صفا
وفاة
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