29
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
23
o
النبطية
24
o
زحلة
24
o
بعلبك
16
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
للمرة الأولى... هنا الزاهد وآسر ياسين في فيلم جديد
Lebanon 24
06-08-2024
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تستعد الفنانة هنا الزاهد لخوض أولى تجاربها السينمائية مع النجم آسر ياسين، حيث تبدأ قريباً تصوير فيلمهما الجديد "إن غاب القط"، وبمشاركة عدد كبير من نجوم الفن، حيث من المقرر انطلاق تصوير الفيلم في النصف الثاني من شهر آب الجاري، وهو من إخراج سارة نوح وتأليف أيمن وتار، ومن المقرر الإعلان عن باقي أبطاله خلال الأيام المقبلة.
Advertisement
من ناحية أخرى، تستمر هنا الزاهد في تصوير فيلم "ري ستارت" من بطولة النجم تامر حسني، والذي توقف تصويره مراراً بسبب انشغال تامر في حفلاته الصيفية، وهو من الأفلام التي تحمل الطابع الكوميدي، ومن المقرر عرضه خلال الموسم الشتوي المقبل، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته كلٌ من: محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا...، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، وحتى الآن لم تعلن الشركة المنتجة عن موعد نهائي لعرضه.
(لها)
فنون ومشاهير
المرأة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
في أقل من نصف ساعة جدار صوت فوق بيروت عدّة مرّات... وهذا ما شهدته الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
في أقل من نصف ساعة جدار صوت فوق بيروت عدّة مرّات... وهذا ما شهدته الضاحية الجنوبية
09:59 | 2024-08-06
06/08/2024 09:59:51
Lebanon 24
Lebanon 24
وفيق صفا بخير
Lebanon 24
وفيق صفا بخير
07:15 | 2024-08-06
06/08/2024 07:15:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بواسطة طائرة... هل التقط "الحزب" صورة لنتنياهو داخل مكتبه؟
Lebanon 24
بواسطة طائرة... هل التقط "الحزب" صورة لنتنياهو داخل مكتبه؟
10:11 | 2024-08-06
06/08/2024 10:11:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عانقته بحرارة.. سيرين عبد النور ترقص وتغني في عيد صديقها المقرب (صور)
Lebanon 24
عانقته بحرارة.. سيرين عبد النور ترقص وتغني في عيد صديقها المقرب (صور)
04:09 | 2024-08-06
06/08/2024 04:09:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بكت لساعات طويلة جدّاً.. مؤثّرة وسيّدة أعمال لبنانيّة غادرت لبنان بسبب الوضع الأمني (صور)
Lebanon 24
بكت لساعات طويلة جدّاً.. مؤثّرة وسيّدة أعمال لبنانيّة غادرت لبنان بسبب الوضع الأمني (صور)
09:40 | 2024-08-06
06/08/2024 09:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
01:07 | 2024-08-07
بشرى تسخر من تعليقات الجمهور على فارق السنّ بينها وبين زوجها (فيديو)
11:35 | 2024-08-06
في احدث ظهور لها.. ملكة جمال لبنان تتلقى هدية ثمينة (فيديو)
09:40 | 2024-08-06
بكت لساعات طويلة جدّاً.. مؤثّرة وسيّدة أعمال لبنانيّة غادرت لبنان بسبب الوضع الأمني (صور)
07:41 | 2024-08-06
الموت يُؤلم مذيعة الـ"أم تي في" السابقة: "لترقد روحك بسلام" (صورة)
03:34 | 2024-08-06
جيني إسبر: شكلي هو نعمة من الله
01:34 | 2024-08-06
صفعها على وجهها بالقلم... غادة عبد الرازق تعرضت لموقف محرج
فيديو
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
03:57 | 2024-07-27
07/08/2024 08:58:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
13:27 | 2024-07-26
07/08/2024 08:58:26
Lebanon 24
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
03:41 | 2024-07-25
07/08/2024 08:58:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24