في كارنفال جزيرة باربادوس... ريهانا تظهر بملابس تراثية غريبة (صورة)

شاركت الفنانة العالمية ريهانا في المهرجان الذي أقيم احتفالاً بنهاية موسم المحاصيل Crop Over Festival في جزيرة باربادوس.





والتقطت عدسات الكاميرات صورا لريهانا، ظهرت فيها بإطلالة غريبة شفافة.

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وارتدت ريهان زي غريب شفاف صمم خصيصا لها من توقيع "Lauren Austin"، شاء الزي شفاف بالكامل ومزين بأحجار كريستاليّة كبيرة بألوان شفّافة وعسليّة ذهبيّة، غطت أجزاء قليلة من جسدها، كما جاء مقرونا بجناحين ضخمين من الريش الملون.

وانتعلت ريهانا حذاء من لاجلد الذهبي يتناسب مع الزي، من Gianvito Rossi بقيمة 832 يورو. (ELLE)