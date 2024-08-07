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المرأة
شقيقة ملكة جمال لبنان السابقة رُزقت بطفل... هذا جنسه واسمه
Lebanon 24
07-08-2024
|
09:45
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رُزِقت سارة مهنا شقيقة ملكة جمال لبنان السابقة رينا شيباني بطفل.
وكشفت رينا أنّ شقيقتها رُزقت بصبيّ أطلقت عليه إسم ميشال.
وقالت ملكة جمال لبنان السابقة: "أهلا بك إلى العالم ميشال جان مهنا". (رصد لبنان 24)
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رينا شيباني
طفل
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