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المرأة

شقيقة ملكة جمال لبنان السابقة رُزقت بطفل... هذا جنسه واسمه

Lebanon 24
07-08-2024 | 09:45
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رُزِقت سارة مهنا شقيقة ملكة جمال لبنان السابقة رينا شيباني بطفل.
 
 
وكشفت رينا أنّ شقيقتها رُزقت بصبيّ أطلقت عليه إسم ميشال.
 
 
وقالت ملكة جمال لبنان السابقة: "أهلا بك إلى العالم ميشال جان مهنا". (رصد لبنان 24)
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رينا شيباني

طفل

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