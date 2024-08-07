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المرأة

الفنانة هنادي مهنا تكشف سرّ سعادتها الزوجية

Lebanon 24
07-08-2024 | 14:33
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كثيراً ما تلاحق الفنانة هنادي مهنا وزوجها الفنان أحمد خالد صالح شائعات الانفصال،  والتي دائماً تتردد على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي كل مرة تتجاهل هنادي الرد المباشر على تلك الشائعات حيث تعمد إلى نشر صور لهما عبر حساباتها، أو الحديث عن علاقتها بزوجها.
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وكشفت هنادي مهنا في تصريحات جديدة لها عن مبدأ تحرص على اتباعه هي وزوجها أحمد خالد صالح للحفاظ على استقرار حياتهما الزوجية. إذ قالت: "أنا وأحمد لا نسمح لأحد بأن يتدخل بيننا الحمد لله، ودي حاجة حلوة". وأضافت: "تدخل حد في حياتنا حاجة غير مطروحة".
وأشادت هنادي مهنا بدور زوجها في فيلم "وش في وش" الذي عُرض قبل فترة قائلةً: "مبسوطة أوي بالفيلم، ومبسوطة أوي إن أحمد موجود، وحتى لو مكانش موجود فخورة بالفيلم لإنه فيلم متكامل في المزيكا والإخراج والممثلين والورق".
(لها)
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