بعد تعاقدها مع شركة "وارنر" للانتاج... روتانا تهدد بمقاضاة شيرين عبد الوهاب بتهمة النصب

أعلنت النجمة شيرين عبد الوهاب، عن تعاقدها مع شركة جديدة لانتاج أغانيها الفترة المقبلة، وهي شركة Warner الموسيقية "وارنر" للإنتاج، والتي من المقرر أن تطرح أعمالاً فنية لـ شيرين عبد الوهاب الأسبوع المقبل.

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وكشف مصدر بشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، موقف الشركة من تعاقد النجمة مع شركة وارنر للإنتاج، ولفت إلى أن شركة روتانا تواصلت مع مسؤولين من شركة وارنر للإنتاج، وأوضحت أنه لم يحدث أي تعاقد رسمي مع شيرين عبد الوهاب حتى الآن من الأساس، لطرح أغانيها من خلالهما كما أشارت المطربة.

أما عن الموقف القانوني، قال المصدر في تصريحات صحافية أنه إذا وجد هناك عقد لشيرين عبد الوهاب مع شركة أخرى، سيتم مقاضاتها بالنصب، لأن هذا يتعارض مع بنود عقدها مع شركة روتانا، الذي لا يزال سارياً حتى الآن، لذلك من الصعب تعاقد الفنانة مع شركة أخرى إلا في حالة فسخ عقدها مع روتانا.

وكانت شيرين عبد الوهاب، قد أعلنت عن استعداداتها للعودة للساحة الفنية مرة أخرى، وحمّست الجمهور بأغنيتين جديدتين، بعد التعاقد مع شركة وارنر للانتاج.

الأغنية الأولى هي "بتمنى أنساك" من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما، والثانية هي أغنية هي "اللي يقابل حبيبي" من كلمات تامر حسين وتوزيع توما. (نواعم)