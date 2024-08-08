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المرأة

رحمة رياض تفاجىء الجمهور وتتعاون مع لعبة "PUBG"... هكذا ستظهر!

Lebanon 24
08-08-2024 | 03:02
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دخلت النجمة العراقية رحمة رياض، عالم  PUBG Mobile، إذ تعاونت مع "ببجي" وقدمت أغنية جديدة للعبة الشهيرة.
ومن المقرر أن تظهر رحمة رياض، بشخصية "حورية البحر" بأزياء مستوحاة من طابعها الشخصي.
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شاركت الصفحة الرسمية للعبة ببجي خاصة في الشرق الأوسط عبر موقع إنستغرام مقطع فيديو للإعلان عن تعاون الفنانة العراقية رحمة رياض مع اللعبة، وكتبت اللعبة تعليقاً: "حورية البحر رحمة رياض تصل إلى بابجي بأغنيتها الجديدة (أنا أساسية)، قريباً".
وبمجرد الإعلان عن تعاون رحمة رياض، بدأ لاعبو الألعاب الالكترونية "الجيمرز"، يبحثون عن رحمة رياض وبالفعل حصل العديد على شخصيتها في اللعبة. (نواعم)
 
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