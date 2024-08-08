"فيه ناس بخافوا مني"... فنانة لبنانيّة: صباح شجعتني على الغناء وهذا ما قالته لي

أشارت الفنانة كريتسينا صوايا إلى وجود بعض الأشخاص الذين لم يتقبلوا نجاحها في عالم الفنّ، وقالت: "بعدن حاصريني بعالم الجمال".

وأوضحت أنّها تعتز بلقب ملكة جمال لبنان، لكن مهنتها هي الفنّ.

ولفتت صوايا إلى أنّها أثبتت أنّ لديها موهبة فنيّة، وقالت: "انتو عليكن تعترفوا فيي، ما بدكن تعترفوا إنتو حرّين".

وأضافت: "يمكن فيه ناس بخافوا منّي، يمكن بخافوا من موهبتي ومن قدرتي ومن جرأتي ومن عفويتي".

وكشفت أنّ الشاعر طوني أبي كرم كان أوّل من شجّعها على الغناء، إضافة إلى الفنانة الراحلة صباح، ولفتت إلى أنّهما قالا لها: "عندك صوت وعندك موهبة وعندك الحضور وعندك الشكل الحلو". (رصد لبنان 24)