من على شاطىء البحر... تسريب صور لفنانة معروفة جدّاً مع حبيبها الجديد

Advertisement

سرّبت الصحافة الأجنبية مجموعة صور جمعت الفنانة الأميركية بيبي ريكسا بحبيبها الجديد سيموس لياكوس، على أحد الشواطئ الإيطالية.وشوهد الثنائي وهما يستمتعان بأشعة الشمس بجوار المياه في سردينيا، حيث كانت مغنّية البوب ترتدي ملابس السباحة السوداء وتضع ذراعها على صدر المهندس المعماري وتحتضنه.وتجدر الإشارة إلى أنّه في تموز 2023، أكدت ريكسا نهاية علاقتها التي استمرت ثلاث سنوات مع كيان سافياري. (لها)