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فنون ومشاهير
هيدي كرم تعلّق على انتقادها عبر مواقع التواصل الاجتماعي
Lebanon 24
08-08-2024
|
23:00
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كشفت الفنانة هيدي كرم عن موقفها من التعليقات السلبية التي تصلها من بعض المتابعين عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت هيدي في تصريح خاص لـ"لها": "بالطبع أنزعج من التعليقات والانتقادات السلبية لأنني بشر، ولكنني أحاول تجنّبها حتى لا أشعر بالضيق، وللأسف الفنانون دائماً معرّضون لمثل تلك السلوكيات".
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وأضافت: "أتمنى من أصحاب التعليقات السلبية أو الجارحة، أن يتذكّروا أننا مثل أي شخص لا نحب الإهانة وننزعج منها، لذلك يجب أن يكون النقد هادفاً وبنّاء".
(لها)
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