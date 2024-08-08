هيدي كرم تعلّق على انتقادها عبر مواقع التواصل الاجتماعي

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كشفت الفنانة هيدي كرم عن موقفها من التعليقات السلبية التي تصلها من بعض المتابعين عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.وقالت هيدي في تصريح خاص لـ"لها": "بالطبع أنزعج من التعليقات والانتقادات السلبية لأنني بشر، ولكنني أحاول تجنّبها حتى لا أشعر بالضيق، وللأسف الفنانون دائماً معرّضون لمثل تلك السلوكيات".وأضافت: "أتمنى من أصحاب التعليقات السلبية أو الجارحة، أن يتذكّروا أننا مثل أي شخص لا نحب الإهانة وننزعج منها، لذلك يجب أن يكون النقد هادفاً وبنّاء".(لها)