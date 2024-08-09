رزان جمال تحتفل بعيد ميلادها مع محاربة قويّة

احتفلت رزان جمّال بعيد ميلادها على طريقتها الخاصة والفريدة من نوعها، فكيف قضت رزان جمال عيد ميلادها وما قصة "ضياء طبيخ " التي فضلت رزان ان تقضي معها يوم ميلادها؟





فضلت رزان الاحتفال بامرأة أخرى بيوم ميلادها وهي " ضياء طبيخ " أم لطفلين ومحاربة قوية لمرض سرطان الثدي، كما دعت رزان متابعيها للتبرع لضياء لاستكمال تكاليف علاجها.

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على حسابها الرسمي على انستغرام، نشرت رزان مجموعة من الصور التي توثق المراحل العمرية المختلفة لها مع أسرتها، بكلمة مؤثرة كتبت فيها "أمنية: بدي خصّص هيدا اليوم لدعم حالة بتهمني كتير. ساعدوني إجمع مساعدات لضياء، إمّ لولدين عم تحارب مرض سرطان الثدي وعندها صعوبات مادّيّة. كلّ مساعدة حتّى ولو كانت بسيطة بتقدر تساهم بتغيير حياة ضياء. دعمكن بيعنيلي كتير".



كما أشارت رزان إلى أنها قد وضعت رابط التبرع لضياء على صفحتها، لتشجع متابعيها على المشاركة.





يذكر أن رزان جمّال قد اختارها مركز سرطان الأطفال بلبنان كسفيرة له لعام 2023 / 2024، وذلك بعد ما تركته من صدى كبير عند الجمهور العربي بأدائها الصادق والمؤثر كأم لطفل مريض بالسرطان في مسلسل الثمن، وكذلك نتيجة لدعمها الدائم لمرضى السرطان من الأطفال.



كما اختارتها فانيتي فير Vanity Fair العالمية كواحدة من أفضل ست نساء مؤثرات في الشرق الأوسط، وذلك خلال حفل نظمه مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، أثناء الدورة الـ76 لـ مهرجان كان السينمائي





The Sandmanالذي تشارك فيه كأول نجمة عربية تنضم إلى عالم DC Comics، بعد نجاح شخصيتها لايتا هول في الجزء الأول والذي تصدّر مشاهدات الأعمال التلفزيونية الناطقة بالإنجليزية على منصة نتفليكس وقت عرضه، وكذلك قائمة الأعمال التليفزيونية الأكثر جماهيرية على موقع IMDB. وتشارك رزان في بطولة المسلسل مع توم ستوريدج ,جينا كولمان، وينضم إليهم كل من رويري أوكونور، فريدي فوكس، كليف راسل، لورنس أوفراين، وبطل Game of Thrones جاك جليسون.



ومن الأعمال المنتظر عرضها لـ رزان فيلم "أسد أسود"، الذي تجسد فيه البطولة النسائية أمام النجم محمد رمضان، والفيلم للمخرج العالمي محمد دياب الذي يشترك في تأليفه مع خالد وشيرين دياب، ويشارك في بطولته أيضاً مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم ماجد الكدواني، خالد الصاوي، شريف سلامة وأحمد عبد الحميد. (لها)