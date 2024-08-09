كاردي بي... كادت أن تجهض جنينها في حادث مرعب

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كشفت كاردي بي أنها تعرضت لحادث غريب تركها مشلولة وكاد يتسبب في إجهاض جنينها وحملها الذي أعلنته في الأول من أب (أغسطس).وتحدثت Cardi B بصراحة عن الذعر الطبي الشديد الذي تعرضت له أخيراً، عبر دردشة X Spaces مع المعجبين، حيث قالت: "لقد تعرضت لحادث غريب. لا أعرف كيف حدث شيء ما - حسنًا، لم يكن الأمر بسيطًا، لقد كان مؤلمًا بالفعل"، من دون تحديد تفاصيل أكثر.وأضافت مغنية الراب البالغة من العمر 31 عاماً: "هذا لا يحدث في كثير من الأحيان، لكنه أصبح [كذا] كبيرًا جدًا لدرجة أنني أصبت بالشلل حرفيًا. وهذا الشيء الصغير كاد أن يكلفني طفلي الصغير".وتابعت: "لحسن الحظ لم يحدث ذلك. بالأمس كنت أشعر أنني بحالة جيدة. عدت إلى المنزل، لكنني عدت إلى المنزل مثل طائرة ورقية".وواصلت: "اليوم، استيقظت رصينة يا عزيزتي. أنا أموت، إذا لم أشعر أنني بحالة جيدة خلال أربع ساعات، سأذهب إلى المستشفى ولن أفعل ذلك".وأضافت وهي تضحك: "أنا أبالغ في هذا، حتى أتمكن من الحصول على المزيد من المورفين. لقد أسقطني المورفين! أنا لا أهتم".وكانت كاردي أعلنت أنها حامل وتنتظر طفلها الثالث على إنستغرام، بعد يوم واحد فقط من تقدمها بطلب الطلاق من زوجها أوفست (32 عاماً)، بعد ست سنوات من الزواج. (لها)