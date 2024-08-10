ممثلة سوريّة معروفة جدّاً: أعيش قصّة حبّ... هل تتزوّج قريباً؟

تحدثت الممثلة السورية شكران مرتجى عن تعرضها للظلم، وإقصائها عن العديد من الأدوار بشكل متعمد، إضافة إلى خسارتها لأمور مهمة مثل الأمومة والأصدقاء.



وقالت شكران خلال مقابلة إن التمثيل لم ينصف أنوثتها بالأدوار التي تبرز جمالها، ولم ينصف موهبتها بأدوار البطولة المطلقة.

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وأضافت أنها عملت بجد لتبقى أدوارها في الذاكرة بالشخصيات التي قدمتها مثل أمل في "جميل وهناء"، وغادة في "عيلة سبع نجوم"، وطرفة في "دنيا أسعد سعيد".



وتابعت أن التمثيل كان أحد الأسباب الرئيسية وراء عدم زواجها وإنجابها.



وفي الشأن العاطفي، أوضحت مرتجى أنها تعيش قصة حب مع رجل من خارج الوسط الفني، وهي سعيدة بها لأنها منحتها السلام والسعادة.

وأوضحت أن علاقتها هذه لن تتكلل بالزواج، كما أن التمثيل وشهرتها يمنعانها من الاستمتاع بها وبتفاصيلها. (الامارات 24)