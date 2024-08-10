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المرأة

فنانة معروفة تحذر جمهورها من هذا الأمر و تكشف حقيقة زواجها سراً

Lebanon 24
10-08-2024 | 12:00
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ردت الفنانة المصرية منى فاروق على ما تم تداوله خلال الأيام الماضية حول زواجها سراً قاصدة تصدر التريند وافتعال المواقف التي تلفت نظر الجمهور.
وقالت منى في تصريح: "كل ما قيل حول هذا الأمر عار تمامًا من الصحة ولم أسع إطلاقًا وراء التريند، فأنا أفضل الحياة الهادئة وأكره الشائعات والتعليقات المسيئة تزعجني".
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وكشفت منى أنها في حالة زواجها فسوف تعلن للجمهور وتشاركه هذا الخبر السعيد، مشيرة إلى أنها في الفترة الحالية تركز على عملها.
وتابعت: "أخطط للعودة للفن بقوة وأواصل في الفترة الحالية تصوير مشاهدي في مسلسل غموض".
وعن الأخبار التي تنشرها على صفحتها بـ"فيسبوك" أشارت منى إلى أنها لا تمتلك أي حسابات عبر موقع "فيسبوك"، محذرة الجميع من الصفحات التي تستغل اسمها. (لها)
منى فاروق
 
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