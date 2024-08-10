مي سليم تشوق جمهورها لـ أحدث أعمالها الغنائية

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شوّقت الفنانة مي سليم جمهورها لأحدث أغانيها والتي تحمل عنوان "أخينا"، حيث من المقرر أن تطرحها الأسبوع المقبل على جميع المنصات، والأغنية من كلمات أحمد عيسى، وألحان مدين، وتوزيع أمين نبيل.ونشرت مي على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" برومو أغنية "أخينا" وعلقت عليه بقولها: "قريبًا أغنية أخينا على جميع المنصات الموسيقية".وكانت مي سليم قد كشفت أنها ستُحيي حفلاً جماهيرياً في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، مؤكدةً أنه حفلها الأول في الرياض منذ بداية مشوارها الفني، آملة أن تنال إعجاب الجمهور.ونشرت مي عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" بوستر يحمل صورتها، وعلّقت عليه قائلةً: "أول حفل ليا في الرياض، مبسوطة أوي إني هكون معاكم".(لها)