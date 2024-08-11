بالفيديو: بسمة بوسيل تطرح كليب أغنية باسمها بعيداً عن تامر حسني

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للمرة الأولى منذ عودتها للغناء، طرحت المطربة بسمة بوسيل أحدث أغانيها باللهجة المغربية بعنوان "لـ بسمة"، من دون الاستعانة بطليقها الفنان تامر حسني، والذي دعمها في بداية انطلاقها في عالم الغناء بعد انفصالهما.وطرحت بسمة الأغنية على طريقة الفيديو كليب والذي يغلب عليه الطابع المغربي، عبر قناتها بموقع "يوتيوب" وجميع منصات استماع الموسيقى.الأغنية من كلمات وألحان وتوزيع كوثر صديق، وميكس وماستر مصطفي رؤوف، إشراف عام ياسر بوسيل.وكان تامر حسني قد أهدى لبسمة في بداية عودتها للغناء أغنية "البدايات"، حيث أنتجها لها، وساعدها في دخول الساحة الغنائية، وفي أول تعليق منه لها بعد إنتاجه الأغنية، قال عبر "إنستغرام": "الدنيا كلها متغلاش عليكي يا بسوم، ألف مليون مبروك، وغنيتيها غُنا عظيم بجد، أيوا أنا المدرب والمنتج، بس إحساسك هو الموضوع كله، كل سنة وإنتِ طيبة ويا رب من اليوم ده كل أيامك في نجاح وفرح وانتصارات، شكرًا لصناع الأغنية المؤلف الكبير أيمن بهجت قمر والملحن الكبير محمد يحيى والموزع الكبير فهد ومهندس الصوت الكبير مصطفى رؤوف". (لها)