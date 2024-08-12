منع بث حفل إليسا في السعودية... ما السبب؟

تصدر إسم ملكة الإحساس إليسا الترند بالمملكة العربية السعودية ولبنان وكثير من الدول العربية فور إنتهاء حفلها ليلة أمس ضمن موسم جدة والذي رفع شعار كامل العدد، ولكن ما الذي واجهته إليسا فور إنتهاء الحفل؟

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يبدو أن نجاح إليسا المستمر يزعج شركة وتري التي تسببت في منع بث الحفل مباشرة عبر اليوتيوب، إذ فوجىء جمهور إليسا بعدم بث الحفل مباشرة عبر اليوتيوب وبتواجد مقاطع قليلة من الحفل فور إنتهائه، على عكس باقي حفلات إليسا خلال موسم الصيف.

وكانت إليسا قد قدمت مجموعة كبيرة من أغنياتها خلال الحفل بداية من " عيشالك وكرمالك وهنعيش حتى انا سكتين وفرحانة معاك من ألبومها الجديد، وقد تفاعل معها الجمهور السعودي بشكل كبير جعل إسم إليسا يتصدر غوغل تريند خلال الساعات الماضية.





وقررت إليسا عدم تصوير كليبات خاصة بالألبوم لحين طرحه عبر منصة اليوتيوب وإنهاء أزمة شركة وتري بشكل نهائي.

هذا وتستعد إليسا لتكريم خاص على مسيرتها الفنية بنيويورك بتاريخ 3 تشرين الاول خلال حفل ضخم بمكتبة نيويورك بمناسبة مرور 100 عام على تأسيسها في بيروت. (نواعم)