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المرأة

بعد إعتذاره... نادين نجيم تدعم قصي خولي: "اشتقلك كتير"

Lebanon 24
12-08-2024 | 04:16
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يبدو أن قصي خولي قرر أن يتدارك الأمر قبل أن يكبر، حيث إعتذر للجمهور والمتابعين على السوشيال ميديا، على البوست الذي شاركه، وقام بحذفه بعد وقت قليل من نشره، فكتب "جل من لا يخطىء، كل الحب".

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وفي مفاجأة للجمهور، وبعد فترة الفتور في العلاقة بينهما بسبب مسلسل 2024، دعمت نادين نسيب نجيم، زميلها قصي خولي ببوست نشرته في موقع إكس، حيث كتبت "الله يوفقك بكل شي بدك ياه، قلبك ابيض وروحك حلوة وبالنجاح وين ما كنت واشتقلك كتير".


قصي رد على نادين، "ندين الغلا وانا شتقتلك انشالله بشوفك على خير والله يوفقك ويحميك بكل شيء بتعمليه".


وكان قصي هولي قد فاجئ الجمهور، ببوست شاركه عبر حساباته في إكس وإنستغرام، لاقى ردود فعل غاضبة، حيث قال فيه "إلى المتفزلكين على السوشل ميديا ‏الذين يدّعون الفهم والتحليل الدرامي المتابعة العميقة لإنتاج الدرامي الفني العربي والاهم يدّعون المحبة ‏اسمعوها كلمة مني أنا قصي وسأسمح لنفسي أنا أقولها عن غيري من زملائي ‏(بس تكونوا عم تدفعوا فواتير بيتي وحياتي ومستلزماتي آخر الشهر ) ‏تعالوا تفلسفوا على طييي……🤭😎 ‏بة قلبي وطيبة قلب زملائي فيما يتعلق بشغلنا ونوعيته واين وكيف ووووو الخ ‏وحاجتكم تعليقات فاضية وتقيم مجاني ونصائح مفزلكة الها علاقة بشو لازم نعمل وشو لازم نشتغل ولوين لازم نرجع".
وتابع: "يكفي انه والحمدلله في تاريخي اعمال وانجازات محفورة في ذاكرة المشاهدين المحبين والمهتمين الحقيقين وليس المندسين 😂🤭 ‏والشواهد على ما أقوله عن شغلي وشغل غيري موجودة على النت. ‏ف لو سمحتوا بطلوا التقيم المجاني على اساس انكم خايفين علينا 🤪😂 ‏وعلى تاريخنا وإنجازاتنا 🤷🏽 ما حدا رح يخاف علينا اكتر من حالنا. ‏كل الحب ♥️ للصادق والوفي والمحب الحقيقي بينكم ‏والباقي البعيدين عن هذه السمات المذكورة سابقا ⬆️ ‏ف رأيهم متل (……. بعضها". (ET بالعربي)
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