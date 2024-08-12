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بعد النجاح الكبير الذي حققته الفنانة ياسمين رئيس مع الفنان ياسر جلال من خلال مسلسل "جودر"، الذي عُرض في موسم رمضان الماضي، قررت ياسمين خوض سباق رمضان 2025، ولكن بتجربة جديدة ومختلفة.وتدرس ياسمين حالياً الموافقة على مشاركة الفنان أحمد العوضي في مسلسله الرمضاني المقبل بعد ترشيحها لدور البطولة النسائية في هذا المسلسل، والذي يتولى تأليفه محمود حمدان.من جهة ثانية، فاجأت النجمة المصرية الجميع بظهورها بـ"لوك" مختلف بعدما قصّت شعرها بطول الرقبة بتسريحة دائرية مع خصلات غير متناسقة، وبدت كشابة عشرينية بمنتهى الجمال.واستعرضت ياسمين جمالها بتوب شبكية ناعمة سوداء اللون من العلامة التجارية Pinko، ونسّقتها مع تنورة من الخامة والألوان نفسها.ومن الناحية الجمالية، تركت ياسمين شعرها القصير ينسدل على وجهها بتسريحة ناعمة، وطبّقت مكياجاً قوياً يبرز ملامحها الجميلة مع "بلاشر" زهري للخدّين وأحمر شفاه بارز. (لها)