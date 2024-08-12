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المرأة
رنا رئيس تثير الجدل بما قالته عن ارتباطها
Lebanon 24
12-08-2024
|
16:16
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تعيش الفنانة رنا رئيس اليوم حالة من الانتعاش الفني، حيث تشارك في أكثر من عمل درامي متنوع، ومن أبرزها مسلسلها الأخير "روح جدّو".
وقالت رنا في تصريح خاص لـ"لها" عن المسلسل: "انتهيت من تصوير المسلسل، وكانت الأجواء ممتعة حيث إنني شعرت بالسعادة الكبيرة أثناء التصوير، بالإضافة إلى أن الشخصية التي أقدمّها فيه مختلفة وجديدة، فهي تدور في إطار من الرعب والفانتازيا والكوميديا".
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وأضافت: "ينتمي المسلسل إلى فئة الثماني حلقات"، موضحةً أن هناك جزءاً ثالثاً من مسلسل "موضوع عائلي"، ولكن لم تتكشف أي تفاصيل أخرى حتى الآن.
وعن العلاقات العاطفية في حياتها، قالت رنا رئيس إنها لا تفكّر حالياً في الارتباط ولا يوجد شخص في حياتها، وتفضّل التركيز في عملها الفني. (لها)
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