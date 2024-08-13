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المرأة

رسالة غامضة من آمال ماهر الى جمهورها عن "الأفاعي"

Lebanon 24
13-08-2024 | 03:38
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وجهت الفنانة آمال رسالة غامضة إلى الجمهور وحذّرتهم فيها من اتقاء شر الناس الذين يشبهون الأفاعي في حياتهم، وأكدت أنهم إذا اتقوا شرّهم فلن يسمعوا إلاّ فحيحهم.

وكتبت آمال ماهر عبر حسابها الرسمي في منصة "X" قائلةً: "الأفاعي إذا لم تلدغك فهي لن تملك إلا الفحيح".
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وتفاعل الكثيرون من متابعي آمال ماهر مع تغريدتها مؤكدين صحة كلامها، وضرورة الحذر من الأشخاص الذين يريدون هدم الأمور الجيدة في حياتنا.

وكانت آمال ماهر قد أحيت حفلاً كبيراً في "مهرجان قرطاج الدولي" في دورته الـ58، بعد غياب لأكثر من تسع سنوات، حيث قدّمت خلاله مجموعة من أشهر أغانيها التي يعشقها الجمهور ويتفاعل معها.

وفي تعليقها الأول على عودتها الى مسرح "مهرجان قرطاج الدولي"، عبّرت آمال ماهر عن سعادتها الغامرة بالعودة إلى مسرح قرطاج، حيث قالت في تصريحات إعلامية: "لجمهور قرطاج مكانة خاصة في قلبي، فهم يغنّون معي بكل حب، وهذا يمنحني شعوراً بالتحليق في السماء". وأضافت: "حفلي في قرطاج لن يُمحى من ذاكرتي، فهذا المهرجان الكبير يحمل فناً من كل الاتجاهات، وهذا ما يجعلنا نشعر بالفخر كفنانين وعرب. كما أتمنى أن أتعاون مع موسيقيين تونسيين في المستقبل". (لها)
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