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المرأة

​عن 46 عاماً... وفاة ممثلة بعد صراع طويل مع مرض السرطان (صورة)

Lebanon 24
13-08-2024 | 09:00
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تُوفيت الممثلة الأميركية راشيل ليليس، التي اشتهرت بآداء أصوات الشخصيات الكرتونية، وخصوصاً في سلسلة "بوكيمون" عن عمر 46 عاماً، بعد صراع طويل مع سرطان الثدي.

وكانت ليليس أدت صوت ميستي في "بوكيمون" الأصلي في عام 1998، كما أدت صوت جيسي من فريق روكيت، واستمرت في أداء صوت الشخصيات لسنوات عبر المسلسلات التلفزيونية والأفلام. (الإمارات 24)
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