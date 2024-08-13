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فنون ومشاهير

هيفاء وهبي "ممنوعة" من التمثيل والغناء في دولة عربية.. اليكم السبب

Lebanon 24
13-08-2024 | 13:40
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قررت نقابة المهن التمثيلية ونظيرتها الموسيقية في مصر عدم منح أي تصريح عمل للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي لإقامة حفلات فنية أو ممارسة مهنة التمثيل لحين فض المنازعات الواردة للنقابتين.
وخاطب نقيب المهن التمثيلية في مصر أشرف زكي نظيره الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية بخطاب رسمي باعتبارهما وكيلي اتحاد النقابات الفنية، وطالب أشرف زكي من مصطفى كامل تفعيل دور اتحاد النقابات بضرورة التعاون المفروض قانونيا وأدبيا وإداريا، حيث أخلت الفنانة هيفاء وهبي ببنود تعاقد فني بينها وبين شركة إنتاج سينمائي رغم حصولها على عربون التعاقد ولم تنفذ ما جاء بقرار لجنة التحقيق بنقابة المهن التمثيلية والذي تلاه إيقافها عن العمل ومنع التصريح لها مجددا.
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وجاء الطلب تزامنا مع ورود شكوى رسمية لنقابة المهن الموسيقية من منظم حفلات بإخلال هيفاء وهبي باتفاق لإقامة حفل بالساحل الشمالي يوم 17 تموز رغم حصولها علي المبلغ المتفق عليه مما تسبب في أضرار مالية كبيره لمنظم الحفل.
(روسيا اليوم)

فنون ومشاهير

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