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المرأة

بعد تعرضه لأزمة صحية... تحية من نوال الكويتية لـ عبدالله الرويشد وهذا ما طلبته من جمهورها

Lebanon 24
14-08-2024 | 01:53
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أحيت النجمة نوال الكويتية، حفلاً غنائيًا على مسرح محمد عبده أرينا، في العاصمة السعودية الرياض.

وقدمت الفنانة نوال الكويتية مجموعة من أبرز أغانيها التي أطربت الحضور على أنغامها، الا انه كان لافتا ما فعلته، اذ لم تنس ابن بلدها الفنان عبدالله الرويشد الذي تعرض لأزمة صحية قبل أشهر قليلة، استدعت تركه البلاد والانتقال الى المانيا لتلقي العلاج.
 


 
قبل أشهر قليلة، استدعت تركه البلاد والانتقال الى المانيا لتلقي العلاج.
 
 
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وفي التفاصيل، طلبت نوال الكويتية من الجمهور خلال الحفل، بالدعاء بالشفاء العاجل للفنان عبدالله الرويشد، اذ قالت: "عبدالله جزء كبير منا.. ودائماً في القلب"، مضيفة: "أبيكم تدعون له دائماً إن الله يشفيه ويرده لنا بالسلامة"، لتقدم بعدها أغنيته "دنيا الوله".
 
من جهته، رد عبدلله الرويشد على تصرف نوال الكويتية تجاهه، فكتب في تغريدة على حسابه عبر منصة "إكس": "أختي الغالية أم حنين مشكورة ومنورة الحفلة والله لا يحرمنا منك".
 
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