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المرأة
إسعاد يونس تروي أسرار علاقتها بـ"ضرتها" شريهان: صُدمت بشدّة في البداية (فيديو)
Lebanon 24
14-08-2024
|
11:15
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روت الفنانة المصرية إسعاد يونس قصة تقبّلها ارتباط زوجها رجل الأعمال الأردني علاء الخواجة من الفنانة شريهان، وطبيعة العلاقة التي تجمعهما.
وقالت إسعاد خلال لقائها في برنامج "ABtalks" مع الإعلامي أنس بوخش بقناته على "يوتيوب" إن قصتها وشريهان لا تصلح لإعادة التطبيق على نساء أخريات، كاشفة بأنها صُدمت بشدّة في البداية عندما علمت بارتباط زوجها من شريهان.
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وأضافت إسعاد أنها دخلت في البداية بالمشاعر الطبيعية مثل الغيرة والبكاء وبحالة درامية قاسية، معلقة: عندما مرّت فترة فكرت بهدوء وتساءلت: هل أنا مثالية لهذه الدرجة؟ هل أنا أجمل الجميلات؟ لا بالطبع.. هل هذا الرجل مهم بالنسبة لي؟ نعم أكيد، فأنا أحترمه وأقدّر شخصيته بشكل عام، وله أفضال عليّ لا تنتهي، ومواقف نبيلة لا تعد ولا تحصى.. إذن هل أستطيع التغافل عن هذه الجزئية مقابل هذا الرجل الكنز؟.
وواصلت إسعاد يونس حديثها عن أسرار ارتباط زوجها بشريهان قائلة: فكّرت أيضاً في أولادي.. هل أنا أكثر أهمية أم هم؟ فابنتي عانت حين انفصلنا وهي في سن سنتين.. حينها قررت الهدوء، لأنني شعرت بأن الأمر أكبر من فكرة وجود زوجة ثانية.
وكشفت الفنانة المصرية كيفية تطور علاقتها بشريهان وتقبّل فكرة أنها "ضرّة"، مشيرة إلى أنها وجدت الأخيرة تحمل في قلبها قدراً كبيراً من الاحترام لها، وحينها كانت حاملاً، وستنجب إخوة لأولادها، ويكون هناك شراكة دم، لذلك كان لا بد من تقبّل الأمر، وأصبحت علاقتهما بعد ذلك مميزة ومتحضرة، وأهم ما فيها مصلحة الأبناء.
وأوضحت إسعاد أن شريهان كانت منزعجة جدًا من تعرضها للهجوم من قبل الصحافة، وما كُتب عنها آنذاك، لافتة إلى أن الانتقادات ضدها كانت حادّة وشرسة، ولن يتحمل هذا الهجوم إلا شخص لديه سبب قوي، معلقة: ما بيننا كان قوياً، وكان لا بد أن أحترمه، وفي النهاية أصبحنا أصدقاء مقربين، وأحببت إنسانيتها وقدرتها على التحمل.
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