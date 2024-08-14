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المرأة

شيرين رضا تثير أزمة.. اليكم السبب

Lebanon 24
14-08-2024 | 15:22
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أشعلت الفنانة شيرين رضا أزمة وأثارت جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي بين صنّاع فيلم "الملحد" والجمهور، خاصة بعد الإعلان عن تأجيل طرح الفيلم لمدة أسبوعين.
ونشرت شيرين برومو الفيلم عبر حسابها الشخصي في "إنستغرام"، معلنةً أن موعد عرضه اليوم، في الوقت الذي أعلن فيه منتج الفيلم أحمد السبكي تأجيل عرضه.
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وفور نشر شيرين برومو الفيلم والتعليق عليه بموعد عرضه، أثير جدل كبير بين الجمهور الذي علّق على المنشور بتساؤلات حول ما إذا كان الفيلم سيُعرض كما أعلنت شيرين أم سيتم تأجيل عرضه مثلما أعلن منتجه أحمد السبكي، ما دفع الأخير للخروج ببيان رسمي يعلن فيه تأجيل الفيلم لمدة أسبوعين الى حين الانتهاء من أعمال المكساج والمونتاج، على أن يتم الإعلان عن عرض الفيلم في الوقت المناسب.
وقال السبكي في بيانه: "سيتم تأجيل عرض فيلم "الملحد" حتى الانتهاء من أعمال المونتاج والمكساج الخاصة به، وليس بسبب حملات المقاطعة أو ما شابه".
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