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المرأة

على شواطئ جزيرة ميكونوس اليونانية... هاندا أرتشيل تحتفل بصخب مع حبيبها (صور)

Lebanon 24
15-08-2024 | 02:14
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تصدّرت النجمة Hande Erçel هاندا أرتشيل "تريند" مواقع التواصل الاجتماعي، بمنشوراتها المصوّرة من إجازتها الصاخبة جداً على شواطئ جزيرة ميكونوس اليونانية.
وأثار ظهور الممثلة التركية في الصور مع مواطنها رجل الأعمال هاكان ساباجي الجدل حول ارتباطهما مجدداً، ما دفعها إلى الرد بقولها: "إذا حدث ذلك فستعلمون به حتماً. كل شيء يسير على ما يرام، الوضع جيد جداً".
 
 
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وأرتشيل التي تستعد للقاء الجمهور بفيلم "اترك الأمر للريح" بعد فترة طويلة من الغياب، شاركت مجموعة صور أثناء استمتاعها مع شقيقتها الكبرى غامزي أرتشيل، بالبحر والرمال والشمس والسهر ليلاً.


وتتشارك أرتشيل بطولة الفيلم مع زميلها باريش أردوتش، بشخصيتَي "أصلي مانسوي" و"إيجي يازجي" على التوالي. ويلعبان دورَي الوريثين لمجموعة شركات تواجه خطر الإفلاس. والعمل السينمائي من كتابة سيلان ناز، وإخراج إنجين إردين. (لها)


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