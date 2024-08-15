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المرأة
بعد ما يقارب الـ 8 سنوات على زواجها.. هل الممثلة الشهيرة حامل بتوأم؟
Lebanon 24
15-08-2024
|
07:59
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أعلنت النجمة التركية نسليهان أتاغول قبل مدة، عن حملها بطفلها الأول من زوجها الفنان قادير دوغلوا بعد ما يقارب الـ 8 سنوات من زواجهما ومحاولتهما الإنجاب سابقًا.
وشاركت الفنانة التركية حينها صورة ظهرت فيها بملابس بحر باللون الزهري، وتمسك ببطنها.
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وبهذا الخصوص فجرت مجلة magazinane مفاجأة، حول حمل نجمة مسلسل "حب أعمى" بـ توأم، وهو ما دفع الجمهور للترجيح إن أتاغول خضعت لعمليات تلقيح اصطناعي بسبب مشاكل الحمل.
لكن لم تخرج الفنانة التركية حتى هذه اللحظة لتأكيد هذا الخبر أو نفيه، مما دفع عدد كبير من متابيعها للتشكيك بحقيقة الخبر، مع تمنيهم أن يكون صحيحًا. (البوابة)
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