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المرأة

ماتت بنفس المرض الذي أُصيبت به بأحد أدوارها.. رحيل ممثلة شهيرة بعد صراع مع الزهايمر!

Lebanon 24
15-08-2024 | 10:04
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توفيت الممثلة الأميركية جينا رولاندز التي اشتهرت بتأدية أدوار البطولة في أفلام زوجها الأول المخرج جون كاسافيتس أمس الأربعاء عن 94 عاما بعد صراع مع مرض الزهايمر، بحسب وسائل إعلام أميركية.
 
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وقال ابنها المخرج والممثل نيك كاسافيتس، إنها عانت من مرض الزهايمر منذ خمس سنوات، موضحاً: "كانت تعاني من الخرف الكامل. إنه جنون وقد عشناه، ومثّلته، والآن أصبح الأمر على عاتقنا".

ولعبت رولاندز دور البطولة كنسخة أقدم من شخصية راشيل ماك آدامز الرئيسية، "آلي"، في الدراما الرومانسية من عام 2004، والمقتبسة عن رواية نيكولاس سباركس. وينتهي الأمر بوفاتها في ختام الفيلم بعد إصابتها بمرض الزهايمر.
 
 
وخاضت رولاندز التي اعتزلت التمثيل في عام 2015، مسيرة مهنية ناجحة في السينما والتلفزيون والمسرح. وقد حصلت على ترشيحين لجائزة الأوسكار عن دورها المميز في "امرأة تحت التأثير" عام 1974، وفيلم "غلوريا" عام 1980.

وكانت جينا رولاندز متزوجة من المخرج والممثل جون كاسافيتس من عام 1954 حتى وفاته في عام 1989. إلى جانب نيك، لديها ابنتان: المخرجة والممثلة الإنكليزية زوي كاسافيتس والمخرجة والممثلة ألكسندرا زان كاسافيتس. كما تزوجت رولاندز من رجل الأعمال المتقاعد روبرت فورست في عام 2012. (لها)
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