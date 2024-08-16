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المرأة
ما حقيقة ظهور نجلي زينة مع ابن محمد رمضان؟
Lebanon 24
16-08-2024
|
03:51
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أثارت صورة انتشرت خلال الأيام القليلة الماضية لنجل الفنان محمد رمضان، رفقة طفلين، جدلاً كبيراً حيث تداول العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الصورة على أن الطفلين المصاحبين لنجل رمضان ابنا الفنانة زينة والفنان أحمد عز، وذلك للتشابه الكبير بينهما، وخاصة بسبب قوة علاقة زينة بمحمد رمضان وأسرته.
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وربط العديد من الجمهور بين الصورة التي نشرها رمضان على "إنستغرام" بصحبة أحد نجلي زينة، والصورة التي انتشرت للطفلين مع نجله.
وحرص مصدر مقرب من زينة على نفي الأمر مؤكدًا أنهما ليسا نجليها كما أشيع، وأن الطفلين في الصورة هما صديقا نجل محمد رمضان. (لها)
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