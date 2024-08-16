ما حقيقة ظهور نجلي زينة مع ابن محمد رمضان؟

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أثارت صورة انتشرت خلال الأيام القليلة الماضية لنجل الفنان محمد رمضان، رفقة طفلين، جدلاً كبيراً حيث تداول العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الصورة على أن الطفلين المصاحبين لنجل رمضان ابنا الفنانة زينة والفنان أحمد عز، وذلك للتشابه الكبير بينهما، وخاصة بسبب قوة علاقة زينة بمحمد رمضان وأسرته.وربط العديد من الجمهور بين الصورة التي نشرها رمضان على "إنستغرام" بصحبة أحد نجلي زينة، والصورة التي انتشرت للطفلين مع نجله.