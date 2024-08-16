طبيب شيرين عبد الوهاب يكشف آخر تطورات حالتها الصحية: "انشالله خير"

في آخر تطورات حالتها الصحية تحدث نبيل عبد المقصود طبيب شيرين عبد الوهاب عن حالتها قائلاً: "هي بخير وقريبا ستعود إلى جمهورها".





وقال: "شيرين بخير وكويسة والأمور ماشية بطريقة حلوة قوي"، مضيفا: "ان شاءالله ستعود لجمهورها بحاجات كثير كويسة باذن الله فانشالله خير".

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ولفت إلى أن شيرين شخصية جميلة وطيبة وعفوية وجمهورها كبير وقوي وما يطلع منها من قلبها يدخل قلب الجمهور".



ولفت إلى أنه يعتبر شيرين مطربة مصر الأولى في الفن الذي تقدمه، وهي تتكلم من القلب إلى القلب وغناها فعلا طرب حلو قوي".



وقال: "شيرين بخير وكويسة والأمور ماشية بطريقة حلوة قوي"، مضيفا: "ان شاءالله ستعود لجمهورها بحاجات كثير كويسة باذن الله فانشالله خير".ولفت إلى أن شيرين شخصية جميلة وطيبة وعفوية وجمهورها كبير وقوي وما يطلع منها من قلبها يدخل قلب الجمهور".ولفت إلى أنه يعتبر شيرين مطربة مصر الأولى في الفن الذي تقدمه، وهي تتكلم من القلب إلى القلب وغناها فعلا طرب حلو قوي".

وختم حديثه بدعوة الجمهور إلى الوقوف غلى جانب شيرين عندما تعود من جديد إلى الساحة قائلا: "اوقفوا جنبها عندما تعود تاني إلى الساحة وساعدوها هي تحبكم جدا وأنا عارف أنكم تحبوها قوي وانشالله خير". (ET بالعربي)



