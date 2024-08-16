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المرأة

ملكة جمال لبنان السابقة: قلبي مكسور (صورة)

Lebanon 24
16-08-2024 | 11:31
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نعت ملكة جمال لبنان السابقة والممثلة فاليري أبو شقرا مصفف شعر المشاهير سيمون المندلق عبر خاصية الستوري على منصة انستغرام.
وظهرت فاليري أبو شقرا بفستان أحمر أنيق برفقة الراحل أثناء اهتمامه بإطلالتها وكتبت بعض الكلمات المؤثرة باللغة الانكليزية مفادها: "منكسرة القلب... لترقد روحك بسلام".
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ويُذكر أن الموت غيّب اليوم مصفف شعر المشاهير اللبناني سيمون المندلق، وذلك بعد مسيرة مهنية لامعة. (lbc)
 
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