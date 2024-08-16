كيف تعتني بجمالك أثناء النوم؟

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عنايتك ببشرتك ونضارتها جزء لا يتجزأ من يومك، لكي تحافظي على بشرتك صحيّة ونضرة ومشرقة. ومن ضمن الروتين اليومي لجمالك، لا شك أن هناك جزء من هذا الروتين مسائي. إذ تحتاج بشرتك للتنظيف والترطيب العميق قبل ذهابك للنوم، لكي تستفيد بشرتك من فترة النوم في تجديد خلايها واستعادة نضارتها وتألّقها الطبيعي.فما هي نصائح الخبراء لك لكي تحققي أكبر استفادة من روتينك الليلي؟التنظيف العميق: احرصي على استخدام المنظّف المناسب لطبيعة واحتياجات بشرتك، وطبّقيه على كامل بشرة الوجه والرقبة من أجل التخّلص من أي ملوّثات أو عوالق على بشرتك لكي تتيحي لها التنفس والتجدد.التقشير: استخدمي مقشر لطيف على بشرتك يناسب طبيعتها مرتين أسبوعيًا لكي تزيلي أي تراكمات في المسام من ملوثات أو زيوت زائدة في البشرة. ولا تبالغي في التكرار، أو تستخدمي مقشرًا خشنًا، لكي لا تتعرض بشرتك للالتهاب والتهيج.خطوة التونر: خطوة ضرورية لقبض المسام، وتقليل استقبالها للملوّثات والشوائب.لا غنى لك عن السيرم: تذكري ذلك. لأن السيرم عبارة عن جرعة مركزة من عناصر مرطبة أو معالجة لواحدة أو أكثر من مشاكل البشرة، سواء كانت التصبّغ أو التفتيح أو الترطيب أو غيرها. وبطبيعة تركيبة السيرم، فإن له القدرة على الوصول لطبقات عميقة من بشرتك، فيكون تأثيره أعمق وأطول وأكثر فعالية.الترطيب: أيًا كان نوع بشرتك، حتى الدهنيّة منها، تحتاج للترطيب. اتبعي خطوة السيرم بمستحضر مرطب للبشرة لكي تحافظي على فوائد السيرم داخل بشرتك، وتحققي أقصى استفادة منها.منطقة العينين: لا تغفلي العناية ببشرة هذه المنطقة، كونها أسرعها تأثرًا بظهور علامات تقدم سن البشرة، أو حتى علامات انفعالات وجهك. استخدمي مستحضر مناسب وناعم، لأن بشرة منطقة العينين أعلى حساسية من بقية بشرتك. ويمكنك تطبيق مستحضر يعالج أي مشكلة سواء كانت هالات أو انتفاخات حول العين مساء، لتحققي أفضل استفادة من تأثير هذا المستحضر.ولا تنسي شفتيك: طبقي مستحضر مرطب للشفاه، ويمكن أيضًا أن تقشريها مرة أسبوعيًا بمقشر مناسب لمنطقة الشفاه (وليس مقشر الوجه) لكي تكون ممتلئة ونضرة صباحًا، وتتجنّبي تقشّرها أو تشققها. (نواعم)