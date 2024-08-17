احتفلت بعيد ميلادها الـ 11... نيكول سابا تكشف عن ملامح إبنتها (صور)

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إحتفلت الفنانة نيكول سابا بعيد ميلاد إبنتها الوحيدة نيكول الحادي عشر في أجواء صيفية ممتعة.وفاجأت المغنية اللبنانية متابعيها على انستغرام بصورة تظهر ملامح طفلتها في اول ظهور لها على السوشيال ميديا، حيث ظهر وجهها على شكل حورية بحر تزين أعلى قالب الحلوى.وحرصت نيكول على مشاركة متابعيها بصورها العائلية مع زوجها الفنان يوسف الخال، واكتفت بصورة ابنتها على قالب الحلوى، ونقلت الأجواء الصيفية الخاصة بالاحتفال على احدى الشواطئ وتم تزيين المكان بالبالونات الملونة مع بالون يحمل الرقم 11، وقالب حلوى من طبقات عدة مزين بالأصداف ونجمة البحر.وارفقت الصور بتهنئة كتبت فيها: "عيد ميلاد سعيد لأميرتنا وابنتنا الغالية، ينعاد عليكي يا نور عيوننا وفرحة قلبنا أن شاء الله بتشوفي أحلى أيام وربنا يحميكي ويعطيكي أحلى مستقبل، ونحنا حواليكي ومعك بإذن الله بكل خطوة يا عمري".