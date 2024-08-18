نشرت الممثلة اللبنانية دايان ابي علام التي دخلت القفص الذهبي من الشاب زياد عبدو يوم أمس السبت، صورا رومانسية جديدة من حفل زفافها.

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وتألقت دايان بالصور بفستان زفافها المميز من تصميم المصمم اللبناني زهير مراد، فيما خطفت مجوهراتها التي نسقتها ليومها الرائع من مجوهرات زغيب الأنظار.