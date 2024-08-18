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فنون ومشاهير

بعد دخول الممثلة اللبنانية القفص الذهبي.. صورٌ جديدة رومانسية لـ "العروس" و"العريس" شاهدوها!

Lebanon 24
18-08-2024 | 14:35
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نشرت الممثلة اللبنانية دايان ابي علام التي دخلت القفص الذهبي من الشاب زياد عبدو يوم أمس السبت، صورا رومانسية جديدة من حفل زفافها.
 
 
 
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وتألقت دايان بالصور بفستان زفافها المميز من تصميم المصمم اللبناني زهير مراد، فيما خطفت مجوهراتها التي نسقتها ليومها الرائع من مجوهرات زغيب الأنظار.
 
وكان قد حضر عدد كبير من الضيوف، حفل الزفاف الذي أُقيم بأجواء فخمة. (رصد لبنان 24)
 
 

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