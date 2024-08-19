رسالة غامضة من مي عز الدين تثير قلق جمهورها: "فيه غصة في قلبي"

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وكتبت مي في منشورها: "فيه غصة في قلبي.. بحاول بقدر ما أوتيت من قوة إني أتجاهلها.. وأتجاهل أسبابها لأن مفيش حلول في أيدي.. ولكن ينتهي بي المطاف كل يوم بالفشل".وأضافت: "الله يكفلنا برحمته الواسعة وعفوه ورضوانه، ويرينا ما يقر أعيننا، ويشرح صدورنا آمين".وأثار هذا المنشور موجة من القلق والتعاطف بين جمهور مي عز الدين، الذين تفاعلوا معه بكثافة، داعين لها بالفرج والشفاء من هذا الألم الذي يعتصر قلبها. وتمنى لها جمهورها أن تتجاوز هذه الفترة الصعبة بسلام. (نواعم)