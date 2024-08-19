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المرأة
رسالة غامضة من مي عز الدين تثير قلق جمهورها: "فيه غصة في قلبي"
Lebanon 24
19-08-2024
|
02:30
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أثارت الفنانة مي عز الدين، جدلاً واسعاً بعد نشر رسالة غامضة لم توضح من المقصود بما كتبته أو ما تعانيه، وذلك عبر حسابها الشخصي على انستغرام، الأمر الذي أثار قلق جمهورها ومحبيها.
وكتبت مي في منشورها: "فيه غصة في قلبي.. بحاول بقدر ما أوتيت من قوة إني أتجاهلها.. وأتجاهل أسبابها لأن مفيش حلول في أيدي.. ولكن ينتهي بي المطاف كل يوم بالفشل".
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وأضافت: "الله يكفلنا برحمته الواسعة وعفوه ورضوانه، ويرينا ما يقر أعيننا، ويشرح صدورنا آمين".
وأثار هذا المنشور موجة من القلق والتعاطف بين جمهور مي عز الدين، الذين تفاعلوا معه بكثافة، داعين لها بالفرج والشفاء من هذا الألم الذي يعتصر قلبها. وتمنى لها جمهورها أن تتجاوز هذه الفترة الصعبة بسلام. (نواعم)
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