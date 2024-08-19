مصفف شعر لبناني معروف أعلن الخبر.. ممثلة شهيرة حامل بطفلها الثامن! (فيديو)

فاجأت الممثلة الكويتية هنادي الكندري جمهورها، بالكشف عن حملها بطفلها الثامن، خلال ظهورها بصحبة مصفف الشعر اللبناني جو رعد، أثناء استضافتها له في منزلها.

ونشر جو رعد مقطع فيديو يجمعه بهنادي من داخل منزلها، حيث كشف أنها حامل بطفل جديد، متسائلًا عن جنسه، لتشير إلى أنها ما تزال في بداية الحمل، وأوضحت أن لديها 5 أولاد وابنتين.

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وحملها هذا جاء بعد 10 أشهر من إنجاب طفلتها "آريا"، حيث أعلنت حينها عن ولادتها بفيديو، أرفقته بتعليق: "الحمد لله رب العالمين على تمام نعمتك واكتمال منتك، رزقنا المولى تعالى عز وجل بمولودة جديد (بيبي آريا )اللهم اجعلها من مواليد السعادة، اللهم بارك لنا فيها واجعلها من عبادك الصالحين الحامدين الشاكرين والحافظين لكتابك". (البوابة)