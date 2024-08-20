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المرأة
"عندي غايه وحلم": بفستان ساحر.. فنانة شهيرة تتألق في أحدث ظهور لها (صور)
Lebanon 24
20-08-2024
|
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أعربت النجمة أصالة نصري، عن سعادتها بحفلها الذي أحيته في ختام فعاليات مهرجان قرطاج الدولي بتونس.
وشاركت أصالة نصري متابعيها عبر صفحتها الرسمية على " انستغرام"، مجموعة صور من الحفل، ظهرت من خلالها بفستان أنيق وطويل، باللونين الأبيض والأسود.
وعلقت أصالة كاتبة: "هالمسرح ( قرطاج )عندي غايه وحلم وحالاً رح أتشرّف بالمشاركه بمهرجان إسمه متل نجوم السما سنين طويلة بتلمع ادعوا لي واستمتعوا بأغاني رتبتها لسعادتكم".
من ناحية أخرى، أشادت النجمة الإماراتية أحلام الشامسي، بالحفل الذي أحيته أصالة في ختام مهرجان قرطاج ، ووجهت رسالة لها عبر صفحتها على منصة " إكس"، إذ كتبت من خلالها: "حفلك كأنتي أصيل وجمهور كبير ورائع لفنانه كبيرة ورائعة نفخر بها في تونس العظيمة". ( نواعم)
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A post shared by Assala (@assala)
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