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منوعات
ذهبت الى تركيا لاجراء العملية.. جراحة تجميلية تنهي حياة هذه السيدة
Lebanon 24
20-08-2024
|
02:14
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توفيت امرأة من بريطانيا بعد خضوعها لجراحة تجميلية في تركيا، والتي كانت تأمل أن تغير حياتها.
ودفعت كايدل براون 5400 جنيهاً استرلينياً مقابل إجراء عملية جراحية في 26 آذار الفائت تتضمن شد المؤخرة والبطن وتجميل الثدي.
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وانتقدت ليان، شقيقة براون، والتي كان من المقرر أن تخضع للجراحة نفسها، العيادة التركية ووصفتها بـ "محل جزارة يحتاج إلى الإغلاق".
وزعمت ليان أنها تسلمت ظرفاً يحتوي على تذكرة طائرة بعد وفاة شقيقتها وقالت: "لقد كانت كايدل سعيدة حقاً ومتحمسة كنا نبتسم ونضحك وأرادت فقط الوصول إلى هناك وإنجاز الأمر".
وأخبر الأطباء ليان بعد 10 ساعات بوفاة شقيقتها ورفضوا السماح لها برؤية جثتها.
ومن جهته، أكد الدكتور سينم سينجين أن براون توفيت بسبب مضاعفات مرتبطة بالجراحة وليس بسبب سوء الممارسة الطبية. (lbc)
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