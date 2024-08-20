Advertisement

منوعات

ذهبت الى تركيا لاجراء العملية.. جراحة تجميلية تنهي حياة هذه السيدة

Lebanon 24
20-08-2024 | 02:14
A-
A+

Doc-P-1236477-638597388851701737.jpg
Doc-P-1236477-638597388851701737.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توفيت امرأة من بريطانيا بعد خضوعها لجراحة تجميلية في تركيا، والتي كانت تأمل أن تغير حياتها.
ودفعت كايدل براون 5400 جنيهاً استرلينياً مقابل إجراء عملية جراحية في 26 آذار الفائت تتضمن شد المؤخرة والبطن وتجميل الثدي.
Advertisement
وانتقدت ليان، شقيقة براون، والتي كان من المقرر أن تخضع للجراحة نفسها، العيادة التركية ووصفتها بـ "محل جزارة يحتاج إلى الإغلاق".
وزعمت ليان أنها تسلمت ظرفاً يحتوي على تذكرة طائرة بعد وفاة شقيقتها وقالت: "لقد كانت كايدل سعيدة حقاً ومتحمسة كنا نبتسم ونضحك وأرادت فقط الوصول إلى هناك وإنجاز الأمر".
وأخبر الأطباء ليان بعد 10 ساعات بوفاة شقيقتها ورفضوا السماح لها برؤية جثتها.
ومن جهته، أكد الدكتور سينم سينجين أن براون توفيت بسبب مضاعفات مرتبطة بالجراحة وليس بسبب سوء الممارسة الطبية. (lbc)
28 بريطانيًا لقوا حتفهم بعد خضوعهم لجراحة تجميلية في تركيا (إكس)

منوعات

المرأة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
04:12 | 2024-08-20
00:30 | 2024-08-20
23:00 | 2024-08-19
16:09 | 2024-08-19
14:11 | 2024-08-19
09:45 | 2024-08-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24