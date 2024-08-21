في ذكرى زواجهما الثاني.. جينيفر لوبيز تتقدم بطلب الطلاق من بن أفليك

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تقدمت النجمة الأميركية جينيفر لوبيز رسميا بطلب طلاق من الممثل بن أفليك، بعد علاقة استمرت عقدين من الزمان.وأفادت تقارير إعلامية بأن لوبيز تقدمت بالطلب بنفسها دون الاستعانة بمحام، إلى المحكمة العليا لمقاطعة لوس أنجلوس، وحددت تاريخ 26 نيسان 2024 كتاريخ للانفصال.وعلى الرغم من زواجهما في لاس فيغاس في 16 تموز 2022، إلا أن يوم 20 آب يمثل الذكرى الثانية لحفل الزفاف التقليدي في جورجيا.ولم تذكر لوبيز ما إذا كان هناك اتفاقا ما قبل الزواج، لكن مصادر أبلغت موقع TMZ أنه غير موجود وبالتالي فإن كل ما حققاه من زواجهما القصير الأمد سيُعتبر ملكية مشتركة.كما تنازلت عن حقها في الحصول على النفقة الزوجية، وطلبت من القاضي رفض منحها لآفليك.وتم التقاط آخر صورة لهما معا في مايو الماضي. وغاب أفليك بشكل ملحوظ عن احتفالات عيد ميلاد لوبيز الخامس والخمسين، التي أقيمت في هامبتونز في يوليو تحت عنوان "بريدجيرتون" . كما لم يكونا معا في الذكرى الثانية لزواجهما في لاس فيغاس في نفس الشهر.