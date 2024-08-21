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المرأة
رانيا يوسف تدخل عالم الغناء.. وهذه تفاصيل أغنيتها الأولى "ليك"
Lebanon 24
21-08-2024
|
04:00
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تخوض الفنانة رانيا يوسف أولى تجاربها في عالم الغناء والفيديو كليب، حيث طرحت كليب أغنيتها الجديدة "ليك" على موقع الـ"يوتيوب" وعدد من منصات الأغاني.
والأغنية من كلمات سمير طارق، وألحان محمد مصطفى، وتوزيع تيام طارق، وإنتاج فهد الزاهد، أما الفيديو كليب فهو من إخراج بتول عرفة.
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اعتمدت رانيا يوسف في كليب أغنية "ليك" على تقديم الاستعراضات الغنائية والظهور بأكثر من إطلالة معتمدة في نفس الوقت على الأداء التمثيلي كونها ممثلة في الأساس حسبما أكدت مخرجة الكليب بتول عرفة في وقت سابق، مضيفة أن تصوير الكليب بُذل فيه مجهودٌ كبير على مستوى التصوير والتحضيرات.
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