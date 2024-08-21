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المرأة

تفاجئ الجميع بكلامها.. سيرين عبد النور: يمهل ولا يهمل!

Lebanon 24
21-08-2024 | 15:00
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فاجأت الفنانة سيرين عبد النور، جمهورها ومتابعيها على حسابها عبر منصة "اكس"، بما قالته، الامر الذي اعتبره عدد من المتابعين بأنه رسالة من سيرين لاحد الأشخاص الذين لم تذكر اسمهم.
وفي التفاصيل، نشرت سيرين صورة لها على تويتر، ارفقتها بتعليق قالت فيه: "ليس كل من يُحدِّقُ فيك معجب بك، البعض مندهش لأنك نجوت من الفِخاخ التي نصبوها لك !!! ومَنْ حَفَرَ حُفْرَةً سَقَطَ فِيهَا، وَمَنْ نَصَبَ شَرَكًا اصْطِيدَ بِهِ... خلي إيمانكم كبير .. يمهل ولا يهمل".
وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع تغريدة سيرين، متسائلين عن سبب هذه التغريدة وما إذا كانت تقصد شخصا معينا. (الجديد)
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