تفاجئ الجميع بكلامها.. سيرين عبد النور: يمهل ولا يهمل!

ليس كل من يُحدِّقُ فيك معجب بك، البعض مندهش لأنك نجوت من الفِخاخ التي نصبوها لك !!!
ومَنْ حَفَرَ حُفْرَةً سَقَطَ فِيهَا، وَمَنْ نَصَبَ شَرَكًا اصْطِيدَ بِهِ.
خلي إيمانكم كبير #يمهل_ولا_يهمل #سيرين_عبدالنور 💋 pic.twitter.com/u0gza1MbrC
— Cyrine Abdelnour (@CyrineAbdlNour) August 20, 2024
ليس كل من يُحدِّقُ فيك معجب بك، البعض مندهش لأنك نجوت من الفِخاخ التي نصبوها لك !!!
ومَنْ حَفَرَ حُفْرَةً سَقَطَ فِيهَا، وَمَنْ نَصَبَ شَرَكًا اصْطِيدَ بِهِ.
خلي إيمانكم كبير #يمهل_ولا_يهمل #سيرين_عبدالنور 💋 pic.twitter.com/u0gza1MbrC