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المرأة
صورة لبسمة بوسيل محط اهتمام الجمهور
Lebanon 24
21-08-2024
|
23:00
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أثارت صورة جمعت الفنان عمرو دياب مع الفنانة بسمة بوسيل جدلاً كبيراً بعد انتشارها بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.
وظهرت بسمة بالقرب من عمرو دياب على أحد شواطئ الساحل الشمالي، الأمر الذي دفع الجمهور للتساؤل عمّا إذا كانت تربطهما علاقة صداقة أم أن اللقاء جاء بالصدفة!
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من ناحية أخرى، واصلت بسمة بوسيل انطلاقتها في عالم الغناء بعد عودتها إليه عقب طلاقها من الفنان تامر حسني، حيث طرحت مساء الثلاثاء أحدث أغنياتها بعنوان "عيشنا وشفنا" من كلمات وائل توفيق وألحان حسن علي وتوزيع فادي إبراهيم، وهي الأغنية الثانية التي تطرحها في غضون أسبوعين، والخامسة منذ عودتها إلى الغناء. (لها)
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