كواليس تصوير مسلسل "لعبة حب" تتصدر الترند... ونور علي أمام تحدٍ جديد

إنتهى عرض حلقات مسلسل "لعبة حب " قبل ساعات؛ وهو ما جعل هاشتاغ "لعبة حب " يتصدر التريند عبر منصة إكس بعد عرض الحلقة الأخيرة منه عبر شاشة الـأم بي سي ومنصة شاهد الإلكترونية، ولكن ما الذي ينتظر نور على بطلة "لعبة حب " بعد هذا النجاح ؟

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علمت نواعم أن نور على رشحت لبطولة مسلسل درامي جديد بعنوان "البطل " الذي يجمعها ببسام كوسا والمخرج الليث حجو ليكون أولى بطولاتها الدرامية في موسم رمضان القادم؛ وذلك بعد نجاحها في تجربتها الأخيرة لعبة حب أمام معتصم النهار.

والمسلسل الذي يتولى كتابته رامي كوسا تدور أحداثه في قرية من قرى الساحل بسوريا قبل سنوات بالتحديد في عام 2016 حيث تجرى أحداث العمل في هذه الفترة الزمنية.





وكانت نور على قد ظهرت في فيديو خاص عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي وتبادل الصور الإنستغرام فور إنتهاء عرض حلقات مسلسل "لعبة حب " لتوجه رسالة شكر للجمهور الذي ساندها هى وفريق عمل المسلسل طوال عرض الحلقات ورسالة شكر أيضا لمن وجه إليهم أية إنتقادات خلال عرض المسلسل، وتمنت أن تكون خطوتها القادمة على قدر نجاح خطوتها بـ"لعبة حب ". (نواعم)