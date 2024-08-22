Advertisement

المرأة

كواليس تصوير مسلسل "لعبة حب" تتصدر الترند... ونور علي أمام تحدٍ جديد

Lebanon 24
22-08-2024 | 04:05
A-
A+
Doc-P-1237466-638599217763338121.jpg
Doc-P-1237466-638599217763338121.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إنتهى عرض حلقات مسلسل "لعبة حب " قبل ساعات؛ وهو ما جعل هاشتاغ "لعبة حب " يتصدر التريند عبر منصة إكس بعد عرض الحلقة الأخيرة منه عبر شاشة الـأم بي سي ومنصة شاهد الإلكترونية، ولكن ما الذي ينتظر نور على بطلة "لعبة حب " بعد هذا النجاح ؟
Advertisement
 
علمت نواعم أن نور على رشحت لبطولة مسلسل درامي جديد بعنوان "البطل " الذي يجمعها ببسام كوسا والمخرج الليث حجو ليكون أولى بطولاتها الدرامية في موسم رمضان القادم؛ وذلك بعد نجاحها في تجربتها الأخيرة لعبة حب أمام معتصم النهار.
والمسلسل  الذي يتولى كتابته رامي كوسا تدور أحداثه في قرية من قرى الساحل بسوريا قبل سنوات بالتحديد في عام 2016 حيث تجرى أحداث العمل في هذه الفترة الزمنية.


وكانت نور على قد ظهرت في فيديو خاص عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي وتبادل الصور الإنستغرام فور إنتهاء عرض حلقات مسلسل "لعبة حب " لتوجه رسالة شكر للجمهور الذي ساندها هى وفريق عمل المسلسل طوال عرض الحلقات ورسالة شكر أيضا لمن وجه إليهم أية إنتقادات خلال عرض المسلسل، وتمنت أن تكون خطوتها القادمة على قدر نجاح خطوتها بـ"لعبة حب ". (نواعم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
04:49 | 2024-08-22
00:04 | 2024-08-22
23:00 | 2024-08-21
15:00 | 2024-08-21
12:00 | 2024-08-21
09:26 | 2024-08-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24