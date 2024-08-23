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المرأة

إثارة وسحر.. الأحمر يسيطر على موضة خريف 2024 (صور)

Lebanon 24
23-08-2024 | 01:55
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وسط عجقة التصاميم، يبرز اللون الأحمر الغني كخيار لا يمكن تجاهله، ليس فقط لأنه يعكس القوة والشغف، ولكن لأنه أيضاً يعبر عن الجرأة، ويمنح الإطلالة طابعاً فريداً، سواء كنتِ تفكرين في تجديد خزانة ملابسك للموسم القادم، أو تبحثين عن إطلالات جديدة تجذب الأنظار.
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فشهدت منصات عروض الأزياء لخريف 2024 استخدامًا واسعًا للون الأحمر الغني، تنوعت التصاميم التي اعتمدت هذا اللون من الفساتين الطويلة إلى المعاطف والأزياء اليومية، مما يدل على مرونته وقدرته على التأقلم مع مختلف الأذواق، في عرض أزياء "فالنتينو"، على سبيل المثال، رأينا مجموعة من الفساتين الحمراء الطويلة التي تعكس الفخامة والجاذبية، بينما ركز "ديور" على معاطف الأحمر الغني التي تضيف لمسة من الفخامة لأي إطلالة.

بينما يتنافس المصممون على تقديم أفضل ما لديهم من تصاميم، نجد أن اللون الأحمر الغني كان الخيار المفضل لدى العديد منهم، على رأس هؤلاء المصممين يأتي "إيلي صعب"، الذي قدم فساتين حمراء ساحرة تتماشى مع روح الخريف، كذلك "كارولينا هيريرا"، التي نجحت في دمج هذا اللون مع تصاميمها الكلاسيكية الأنيقة.

اللون الأحمر الغني ليس محصوراً في المناسبات الخاصة، بل يمكن اعتماده أيضًا في الإطلالات اليومية، على سبيل المثال، يمكن تنسيق بلوزة حمراء مع بنطلون جينز وسكارف خفيف لإطلالة خريفية مريحة وأنيقة، كذلك يمكن ارتداء سترة حمراء مع تنورة ميدي لإطلالة تجمع بين العملية والأناقة.

للمناسبات الخاصة، يمكنك الاعتماد على فستان أحمر طويل مع بعض الإكسسوارات البسيطة، مما سيضفي على إطلالتك طابعاً من الفخامة والجاذبية، اللون الأحمر يبرز بشكل رائع في المناسبات المسائية حيث يعكس الإضاءة، ويمنحك طلة لافتة.
 
ومن المهم معرفة كيفية تنسيق اللون الأحمر الغني مع ألوان أخرى للحصول على إطلالات متناغمة، حيث يمكن تنسيق الأحمر مع ألوان محايدة مثل الأسود أو الرمادي، مما يخلق توازنًا جميلًا بين الجرأة والهدوء، كما يمكن دمج الأحمر مع الألوان الدافئة مثل البني أو البيج لإضفاء لمسة من الدفء. (ليالينا) 

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