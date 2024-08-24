بالفيديو... الوصيفة الرابعة لملكة جمال لبنان: "جمالي 100 على 10"

قالت الوصيفة الرابعة لملكة جمال لبنان سيبال بو شعيا أنّها تحبّ شكلها الخارجيّ كثيراً.

وأضافت بو شعيا خلال مقابلة أنّها تُعطي علامة لجمالها "100 على 10".

وردّاً على الإنتقادات التي واجهتها خلال مسابقة ملكة جمال لبنان بسبب صوتها، قالت: " صوتي كتير حلو وبيلبقلي وبيلفت النظر". (رصد لبنان 24)