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فنون ومشاهير

"كم عملية تجميل صرتي عاملة؟".. أنابيلا هلال تتعرّض للانتقادات بسبب شكلها وحركاتها (فيديو)

Lebanon 24
24-08-2024 | 13:42
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انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد لمقدمة البرامج والمذيعة أنابيلا هلال.
 
وأطلت أنابيلا بأحدث ظهور لها بروح إيجابية، ووثقت جمالها ونعومتها من خلال المكياج الترابي الذي طبقته.
 
وأشاد الجمهور بنعومة أنابيلا، فيما علق البعض الآخر على حركاتها أمام الكاميرا وعلى ملامح وجهها التي باتت تتغير، حيث اعتبر البعض أنها تلجأ لزوجها دكتور التجميل نادر صعب لإجراء عمليات تجميلية لها، فجاءت بعض التعليقات كالتالي: "صايرة عم تتغيري.. كم عملية تجميل صرتي عاملة؟"، "شو هالحركات انت كبيرة عيب"...
 
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ومؤخرا، احتفلت انابيلا هلال بعيد ميلاد ابنتها "ماييفا" حيث بلغت الـ 14 عاما. ونشرت أنابيلا صورا وفيديوهات عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

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